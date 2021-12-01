Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Бишкеке назвали фейком сообщение о подготовке Турцией госпереворота в Киргизии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Спецслужбы Киргизии опровергли сообщение СМИ о подготовке Турцией государственного переворота в республике.

"Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана в отношении публикации под заголовком "Турцию уличили в подготовке государственного переворота в Киргизии", размещенной 26 ноября на странице интернет-сайта Lenta.ru, сообщает, что данная информация является фейковой и не соответствует действительности", - сообщает пресс-служба ГКНБ в среду.

"Киргизия официально заявляет о том, что ни одно из иностранных государств не может вмешиваться во внутриполитические дела страны и ГКНБ не допустит какое-либо вмешательство, а также попытки внешних сил по оказанию влияния на процессы, происходящие в обществе и государстве", - заявили в спецслужбе.

25 ноября президент Киргизии Садыр Жапаров предупредил, что некоторые политики планируют вооруженный переворот. "Мы их всех знаем. Собраны доказательства. После выборов (в парламент - ИФ) к ним будут приняты жесткие меры", - пообещал президент.

26 ноября в ГКНБ сообщили, что пресекли деятельность преступной группы, планировавшей госпереворот. Для расследования дела Генпрокуратурой страны создана межведомственная следственная группа.

Рамках уголовного дела были задержаны депутат парламента от фракции Социал-демократическая партия (СДПК) Бакытбек Жетигенов, а также три члена "Партии зеленых Кыргызстана" Нурис Суеркулов, Руслан Акматбаев и Бекназар Купешев. Они арестованы.

Киргизия Турция

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 1 декабря

Пандемия коронавируса

США из-за "омикрона" ужесточат меры тестирования на COVID-19 для всех въезжающих

США из-за "омикрона" ужесточат меры тестирования на COVID-19 для всех въезжающих
Пандемия коронавируса

Эксперты FDA рекомендовали разрешить применение препарата Merck от COVID-19 в США

Эксперты FDA рекомендовали разрешить применение препарата Merck от COVID-19 в США

Минимум три человека погибли при стрельбе в школе в Мичигане

Столтенберг заявил, что РФ недооценивает готовность стран НАТО ввести новые санкции

Столтенберг заявил, что РФ недооценивает готовность стран НАТО ввести новые санкции

Что произошло за день: вторник, 30 ноября

Пандемия коронавируса

В Европе зафиксировали 44 случая заболевания штаммом "омикрон"

В Европе продолжают выявлять новый штамм COVID-19 "омикрон"

В результате крушения военного вертолета в Азербайджане погибли 14 человек

США прорабатывают варианты виртуальной встречи Путина и Байдена в декабре

США прорабатывают варианты виртуальной встречи Путина и Байдена в декабре
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });