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Правящую партию Австрии возглавил министр внутренних дел Нехаммер

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - После ухода из политики экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца лидером входящей в правящую коалицию Австрийской народной партии стал глава МВД Карл Нехаммер, сообщает ORF. Об этом было объявлено после партийного совещания в пятницу.

Предполагается, что Нехаммер станет канцлером, если его утвердит президент Александр Ван дер Беллен.

Александр Шалленберг, который сменил Курца на посту канцлера только 11 октября, решил оставить эту должность и вернуться в МИД.

Себастьян Курц решил уйти в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования в отношении его самого и его однопартийцев. Их заподозрили в трате бюджетных средств на хвалебные публикации в СМИ, которые заказывались с целью повышения их популярности. Курц обвинения отверг, заявил, что заинтересован в установлении истины в этом деле, но все же оставил пост канцлера, оставшись лидером партии и членом парламента. Однако 2 декабря он объявил, что после недавнего рождения сына он решил вовсе уйти из политики.

Курц был федеральным канцлером Австрии с 2017 по 2019 и с 2020 по 2021 годы, эту должность он занял в 31 год, став самым молодым демократически избранным лидером правительства.

Карлу Нехаммеру 49 лет. Он вырос в Вене, окончил курс политических коммуникаций в Дунайском университете Кремса. В 2015 году он стал заместителем генерального секретаря австрийского профсоюза рабочих при Австрийской народной партии (АНП), в 2016 году возглавил профсоюз. В 2017 году он стал окружным председателем АНП по венскому району Хитцинг, затем он был избран заместителем председателя фракции АНП в парламенте и ее пресс-секретарем. МВД он возглавляет с января 2020 года.

Австрия Себастьян Курц Австрийская народная партия Карл Нехаммер МВД Александр Шалленберг

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