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Журналисту белорусской "Комсомолки" Можейко продлили арест на два месяца

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Журналисту "Комсомольской правды в Белоруссии" Геннадию Можейко продлили срок содержания под стражей до 1 февраля.

"Адвокаты журналиста подавали ходатайство об изменении меры пресечения, в том числе на домашний арест или залог, однако следствие его не удовлетворило", - сообщили в Белорусской ассоциации журналистов.

Сайт газеты "Комсомольская правда в Беларуси" перестал открываться утром 29 сентября. Вечером того же дня министерство информации республики объяснило, почему был заблокирован ресурс.

"На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством", - говорилось в сообщении.

Что именно не устроило белорусские власти в публикации на сайте газеты, не конкретизировалось.

Между тем главный редактор издания Владимир Сунгоркин рассказал, что блокировка произошла после публикации газетой комментария одноклассницы мужчины-айтишника, погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ Белоруссии 28 сентября. В связи с этим газету обвинили в "обелении преступника".

2 октября стало известно о задержании журналиста белорусской "Комсомолки" Можейко, который был автором упомянутой статьи.

Комсомольская правда Белоруссия Геннадий Можейко

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