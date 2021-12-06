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Байден планирует поговорить не только с Путиным, но и с Зеленским

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - После разговора с Владимиром Путиным президент США Джо Байден планирует поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским, также с президентом Украины пообщается глава Госдепа Энтони Блинкен, передают западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

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В сообщениях указывается, что Блинкен, как планируется, проведет телефонный разговор с Зеленским до беседы лидеров США и России. В свою очередь Байден побеседует с украинским коллегой уже после переговоров с Путиным.

Также отмечается, что в преддверии разговора с Путиным Байден побеседовал с европейскими союзниками и продолжит это делать.

Видеоконференция глав США и России пройдет во вторник в 18 часов по московскому времени.

Джо Байден Владимир Путин Владимир Зеленский

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