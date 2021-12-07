Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава МИД Украины не ждет прорывов от переговоров Байдена с Путиным

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прорывными не станут.

В миреЗеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором лидеров США и РФЧитать подробнее

"Прорывов я бы не ожидал. (...) Я думаю, что завтра каждая сторона заявит свое максималистское виденье логики дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над тем, как дальше будет развиваться ситуация", - сказал министр в эфире украинского телеканала.

Кулеба добавил, что Байден подаст "четкие сигналы" о том, как поступит Украина в случае "военной операции против нашего государства".

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что видеовстреча Путина и Байдена ожидается во вторник после шести вечера по московскому времени и обещает быть продолжительной. По его словам, будут обсуждаться вопросы, которые "стоят на повестке дня: это, прежде всего, напряженность вокруг Украины, это тематика продвижения НАТО в сторону наших границ".

Украина США Россия Джо Байден Владимир Путин Дмитрий Кулеба

Новости по теме

Новости

Пентагон не увидел риска в сближении самолета-разведчика США с гражданским бортом РФ

Пентагон не увидел риска в сближении самолета-разведчика США с гражданским бортом РФ
Пандемия коронавируса

Мэр Нью-Йорка ввел обязательную вакцинацию для сотрудников частных компаний

Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин поддержать своих спортсменов

Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин поддержать своих спортсменов

Байден планирует поговорить не только с Путиным, но и с Зеленским

США рассматривают в числе санкций отключение России от SWIFT

США рассматривают в числе санкций отключение России от SWIFT

РФ и Индия договорились о расширении пилотируемых программ и выпуске запчастей для вооружений

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер вступил в должность

Жителям Шотландии предложили сдавать тест на COVID при каждом выходе из дома

Власти Египта подтвердили, что проблема с очередями в аэропортах решена

Власти Египта подтвердили, что проблема с очередями в аэропортах решена
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });