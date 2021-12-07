Глава МИД Украины не ждет прорывов от переговоров Байдена с Путиным

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прорывными не станут.

"Прорывов я бы не ожидал. (...) Я думаю, что завтра каждая сторона заявит свое максималистское виденье логики дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над тем, как дальше будет развиваться ситуация", - сказал министр в эфире украинского телеканала.

Кулеба добавил, что Байден подаст "четкие сигналы" о том, как поступит Украина в случае "военной операции против нашего государства".

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что видеовстреча Путина и Байдена ожидается во вторник после шести вечера по московскому времени и обещает быть продолжительной. По его словам, будут обсуждаться вопросы, которые "стоят на повестке дня: это, прежде всего, напряженность вокруг Украины, это тематика продвижения НАТО в сторону наших границ".