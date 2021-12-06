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Байден пообещает Путину экономическое давление США в случае нападения РФ на Украину

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует ясно объяснить президенту РФ Владимиру Путину в ходе разговора во вторник, что будет готов оказать давление на российскую экономику в случае конфликта между Москвой и Киевом, заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.

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"Он ясно даст понять, что мы готовили ряд экономических мер, которые могут нанести ущерб (России - ИФ)", - сказала она на брифинге.

Псаки не стала исключать как односторонние меры против РФ, так и действия совместно с союзниками. По ее словам, Байден позже в понедельник обсудит этот вопрос с рядом западных лидеров.

Представитель Белого дома отметила, что США стремятся объяснить РФ, что в случае с Украиной "решение нужно искать при помощи дипломатии". Она не стала прямо отвечать на вопрос о том, возможно ли в том или ином виде использование вооруженных сил США в случае нападения РФ на Украину, подчеркнув, что не хочет обсуждать такие вещи до разговора Путина с Байденом. Псаки отметила, что "военный аспект - это не наш приоритетный вариант".

"Мы ожидаем, что Украина будет крупной темой обсуждения на переговорах. Однако будут и другие темы", - напомнила она.

Джо Байден Владимир Путин Украина США Россия

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