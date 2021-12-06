Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором лидеров США и РФ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в телефонном разговоре согласовали позиции перед разговором президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

"Согласовали позиции с Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно", - следует из сообщения Зеленского в твиттере.

Кроме того, украинский президент выразил благодарность Вашингтону за "поддержку суверенитета и территориальной целостности" Украины.

"Ничего про Украину без Украины", - добавил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что видеовстреча Путина и Байдена ожидается во вторник после шести вечера по московскому времени и обещает быть продолжительной.