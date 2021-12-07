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Блинкен и Зеленский высказались за мирное урегулирование конфликта в Донбассе

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора сошлись во мнении, что урегулирование конфликта в Донбассе должно осуществляться дипломатическим путем.

"Они (Блинкен и Зеленский - ИФ) согласились с необходимостью мирного, дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе и полного восстановления суверенитета Украины над ее международно признанными границами, включая Крым", - говорится в сообщении Госдепартамента США.

Блинкен в преддверии разговора между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным также "подтвердил неизменную поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии".

Ранее Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Блинкеном, в ходе которого они согласовали позиции перед переговорами лидеров США и РФ.

Путин и Байден во вторник после шести вечера по московскому времени проведут переговоры в режиме видеоконференции, впервые используя для этого закрытую линию связи. Одной из важных тем, которую, как ожидается, обсудят президенты, будет кризис на Украине.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент РФ готов выслушать предложения своего американского коллеги по урегулированию ситуации.

Представитель Белого дома Джен Псаки также подтвердила, что эта тема станет одной из центральных на переговорах.

США Украина Россия Энтони Блинкен Владимир Зеленский

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