Американский Сенат одобрил продажу ракет Саудовской Аравии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сенат американского Конгресса 67 голосами против 30 отклонил выдвинутую рядом сенаторов резолюцию, запрещающую продажу Саудовской Аравии ракет средней дальности класса воздух-воздух и железнодорожных систем залпового огня, сообщают местные СМИ.

Ряд американских конгрессменов критикует Эр-Рияд за участие в конфликте в Йемене, который считается одним из худших гуманитарных катастроф в мире.

"Экспорт большего количества ракет в Саудовскую Аравию не делает ничего, кроме как усугубляет этот конфликт и подливает масла в уже бушующий огонь", - сказал один из авторов запрещающей резолюции сенатор Берни Сандерс.

В проекте документа предлагалось запретить военные поставки королевству без гарантий, что американское оборудование не будет использоваться для убийства гражданских лиц.

В то же время, председатель сенатского Комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес заявил: "Я полностью согласен с необходимостью привлечь саудовское руководство к ответственности за различные действия... но я также считаю, что важно, чтобы наши партнеры в сфере обеспечения безопасности знали, что мы выполним свои обязательства".

Администрация президента Джо Байдена заявила ранее, что решительно выступает против запрета на поставки ракет.

Административно-бюджетное управление Белого дома в своем заявлении подчеркнуло, что запрет "подорвал бы приверженность президента оказанию помощи в обороне нашего партнера во время участившихся ракетных ударов и атак беспилотников против гражданских лиц в Саудовской Аравии", которые предпринимают йеменские хуситы.

Ранее администрация Байдена одобрила сделку на продажу оружия Саудовской Аравии на сумму $650 млн.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.