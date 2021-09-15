Спецпосланник США по Йемену отправился в Саудовскую Аравию и Оман

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг в среду проведет встречи в Саудовской Аравии с высокопоставленными должностными лицами правительств королевства и Йемена, сообщает госдеп.

"Специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг сегодня находится в Саудовской Аравии, где он встретится с высокопоставленными должностными лицами правительств Йеменской Республики и Саудовской Аравии. Затем он отправится в Оман для встречи с высокопоставленными должностными лицами Омана", - говорится в сообщении, распространенном госдепом.

Отмечается, что Лендеркинг также встретится со спецпосланником ООН по Йемену Хансом Грунбергом, резидентом ООН и координатором по гуманитарным вопросам в Йемене Дэвидом Грессли и постоянными послами государств-членов Совета Безопасности ООН в Йемене.

"Усилия специального посланника Лендеркинга сосредоточены на продвижении всеобъемлющего мирного процесса под руководством ООН и оказании немедленной помощи народу Йемена. Он также будет продолжать оказывать давление на стороны в связи с необходимостью регулярного и свободного поступления товаров первой необходимости и гуманитарной помощи в Йемен и по всей его территории", - уточняется в сообщении внешнеполитического ведомства США.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.