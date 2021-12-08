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Саакашвили добился включения телевизора в своей палате

Объявленная им накануне вечером акция протеста увенчалась успехом

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в военном госпитале в Гори, прекратил объявленную накануне вечером акцию протеста и возобновил лечение. Об этом сообщил в среду его адвокат Димитри Садзаглишвили.

В миреСаакашвили в знак протеста заявил о прекращении леченияЧитать подробнее

"Протест Михаила Саакашвили был вызван тем, что накануне представители пенитенциарной службы заявили ему, что за сломанную в ноябре в тюремной больнице копеечную пластмассовую деталь он подвергается дисциплинарному взысканию в госпитале в Гори и ему отключают телевизор, а также ограничивают встречи с посетителями", - рассказал адвокат. Он считает, что эти действия в отношении Саакашвили можно расценить "как продолжение бесчеловечного отношения к нему".

Экс-президент Грузии пояснял ранее: его наказали из-за того, что он ударил по аппарату для измерения давления с целью самообороны, когда медперсонал тюремной больницы собирался провести "медицинские манипуляции" против его воли.

"После резкого протеста Саакашвили пенитенциарная служба включила телевизор в палате", - добавил Садзаглишвили.

Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Михаил Саакашвили Грузия

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