Саакашвили сообщил, что не примет участия в заседании суда в четверг

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил в среду на своей странице в Facebook, что не примет участия в судебном процессе против него в четверг.

"Я не смогу прийти завтра на судебное заседание по состоянию здоровья. Единственная причина, по которой я определенно хотел приехать, заключалась в том, чтобы ободрить и поддержать людей, которые месяцами страдали из-за меня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 9 декабря в Тбилисском городском суде назначен судебный процесс по возбужденному уголовному делу против Саакашвили за незаконное пересечение государственной границы Грузии 29 сентября.

Лечащий врач Саакашвили в военном госпитале в Гори Нино Гогоришвили заявила в среду вечером журналистам, что состояние здоровья экс-президента мало чем отличается от того, когда он дважды посещал судебные процессы в Тбилисском городском суде по другим возбужденным против него прокуратурой делам.

"Михаил Саакашвили заявляет, что чувствует слабость, поэтому он сам примет решение ехать или нет из госпиталя на суд в Тбилиси", - сказала Гогоришвили.

Она сообщила также, что в среду Саакашвили отказался встречаться в госпитале с врачами психиатрами из назначенного Минюстом медицинского консилиума.

Между тем депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" считают, что нежелание Саакашвили явиться в суд по делу о незаконном пересечении границы объясняется "деталями" этого нарушения. По данным прокуратуры, Саакашвили прибыл в порт Поти на грузовом корабле из Украины в контейнере с банками молочных продуктов. В контейнере он записал на видео в телефоне, что его похитили сотрудники спецслужб.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.