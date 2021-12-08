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Минск предупредил о риске локального конфликта на белорусско-украинской границе

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович предупредил об опасности возникновения локального конфликта на белорусско-украинской границе из-за действий украинских военных, разворачивающих там группировку вооруженных сил.

Поводом для заявления послужило нарушение 4 декабря 2021 года государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе н.п. Новая Рудня. Госсекретаря СБ Белоруссии цитирует госагентство БелТА.

Госсекретарь обратил внимание, что обычно учения проводят на полигонах. "Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты", - отметил он.

Вольфович предупредил, что "это может привести к локальному конфликту". "Очень бы этого не хотелось. Недавний случай нарушения границы боевым вертолетом Вооруженных Сил Украины - свидетельство тому", - заявил он.

Как заявил госсекретарь СБ Белоруссии, "хотелось бы, чтобы таких инцидентов не было". "С белорусской стороны мы не даем никаких поводов для этого. У нас не разворачиваются группировки войск вдоль госграницы ни на западе, ни на юге. Мы не проводим внеплановые учения. Наверное, надо взять пример с украинских коллег и тоже вблизи границы провести учения. В чем нас упрекать: в ответных зеркальных мерах? Конечно, такого бы не хотелось", - сказал Вольфович.

Минобороны Белоруссии 5 декабря вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии в воздушном пространстве, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики в воскресенье.

Со своей стороны в Киеве опровергли заявление Минска о нарушении воздушного пространства Белоруссии украинским вертолетом.

Белоруссия Украина

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