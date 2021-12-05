Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Военному атташе Украины вручена нота в связи с нарушением воздушной границы Белоруссии

Военному атташе Украины вручена нота в связи с нарушением воздушной границы Белоруссии
Военный вертолет Ми-8 в ходе учений на Украине. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики.

Там уточнили, что в Департамент международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии был вызван военный атташе при посольстве Украины.

В ноте указано, что поводом послужило нарушение 4 декабря 2021 года государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве украинским вертолетом Ми-8 в районе н.п. Новая Рудня.

"Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины", - добавили в ведомстве.

Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Белоруссии на южном направлении, уверены в министерстве обороны.

Накануне Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что при проведении учений украинский Ми-8 вторгся в воздушное пространство Белоруссии и залетел на глубину до 1 км на территорию соседнего государства.

В Киеве опровергли заявление Минска о нарушении воздушного пространства Белоруссии украинским вертолетом.

Белоруссия Украина

Новости по теме

Новости

Ушаков сообщил, что договоренности о контакте Путина и Байдена "вживую" пока нет

Пушилин заявил, что ДНР будет уничтожать дроны Bayraktar при любой возможности

Пушилин заявил, что ДНР будет уничтожать дроны Bayraktar при любой возможности

Глава "Моссада" отправится в США для переговоров по Ирану

Число жертв извержения вулкана на острове Ява выросло до 13

Число жертв извержения вулкана на острове Ява выросло до 13
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге грозит шесть лет тюрьмы

Задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге грозит шесть лет тюрьмы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 декабря

МИД КНР заявил, что США под предлогом демократии вмешиваются в дела других стран

МИД КНР заявил, что США под предлогом демократии вмешиваются в дела других стран

Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии

Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии

Байден в разговоре с Путиным поднимет тему Украины и стратегической стабильности

Компания Трампа привлекла $1 млрд инвестиций в социальную сеть

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });