Военному атташе Украины вручена нота в связи с нарушением воздушной границы Белоруссии

Военный вертолет Ми-8 в ходе учений на Украине. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики.

Там уточнили, что в Департамент международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии был вызван военный атташе при посольстве Украины.

В ноте указано, что поводом послужило нарушение 4 декабря 2021 года государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве украинским вертолетом Ми-8 в районе н.п. Новая Рудня.

"Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины", - добавили в ведомстве.

Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Белоруссии на южном направлении, уверены в министерстве обороны.

Накануне Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что при проведении учений украинский Ми-8 вторгся в воздушное пространство Белоруссии и залетел на глубину до 1 км на территорию соседнего государства.

В Киеве опровергли заявление Минска о нарушении воздушного пространства Белоруссии украинским вертолетом.