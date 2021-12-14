МИД РФ выступил за немедленный созыв ближневосточного "квартета"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Москва выступает за немедленный созыв ближневосточного "квартета" (РФ, ЕС, США и ООН), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы настаиваем на созыве "квартета". Он уже встречался на уровне экспертов. Убеждены, что серьезность ситуации диктует необходимость министерского заседания. Работаем с нашими коллегами на эту тему", - сказал он в интервью египетскому телеканалу "ТеН ТВ".

Как отметил министр, "пока в Вашингтоне предпочитают действовать другими методами и не выносить эту тему на министерский уровень, хотя США свою двустороннюю дипломатию с палестинцами и израильтянами продолжают". "Если бы они гарантировали успех, думаю, все были бы только рады. Пока видим, что коллективные усилия абсолютно востребованы и их недостаточно", - сказал Лавров.

Он убежден, что "не может быть никаких новых решений, кроме возобновления прямых переговоров на основе международно-правовой базы, одобренной Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности ООН, которая никем не подвергается сомнению: это двухгосударственное решение с обеспечением договоренностей по всем вопросам окончательного статуса".

Глава российского МИД также высказался против ряда односторонних действий Израиля, в частности, по расширению поселенческой активности.

"Односторонние шаги наблюдаются и в виде попыток изменить исторический статус комплекса мечети "Аль-Акса", проявляются в экспроприации в силовой форме земель и палестинских домов, которые даже сносят. От всего этого необходимо срочно отказаться", - отметил министр.

По его словам, восстановление палестинского единства имеет ключевое значение как минимум по двум причинам. "Во-первых, если говорить о существе палестино-израильского урегулирования, то палестинцы, восстановив единство собственных рядов, усилят свои позиции на переговорах. Они дезавуируют заявления, которые иногда звучат от некоторых политиков в Израиле: "С кем там разговаривать? Они там никого не представляют. У них всё "разбито": Рамалла, Газа и т.д". Вот эти "предлоги" для "увиливания" от переговоров легко убрать", - сказал Лавров.

Во-вторых, продолжил он, "восстановление палестинского единства зависит только от палестинцев. "Палестинский народ уже столько выстрадал, что нельзя продолжать ситуацию, которая по сути дела ведет к созданию "на земле" фактов, предотвращающих возможность создания палестинского жизнеспособного государства", - подчеркнул Лавров.

Ранее, 9 декабря, посол Палестины в РФ выразил надежду на проведение ближневосточной конференции в Москве. По словам Абделя Хафиза Нофаля, новый механизм для диалога Палестины с Израилем может возникнуть при содействии "ближневосточного квартета", в который входят РФ, США, ООН и Евросоюз.