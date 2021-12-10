Украина в ТКГ заявила, что РФ отвергла предложение о режиме тишины в Донбассе

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Украина в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) предложила сторонам возвратиться в режим прекращения огня с 10 декабря, но представители России инициативу не поддержали, сообщается в телеграме украинской делегации.

"Предложения Украины с призывом к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении в режим прекращения огня с 00:01 10 декабря 2021 года и приверженность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года также были отвергнуты Российской Федерацией", - следует из сообщения.

Полпред РФ Контактной группе Борис Грызлов заявлял, что украинская делегация попросила предоставить дополнительное время для подготовки предложений об усилении перемирия.

В Донецке и Луганске заявили, что внеочередное заседание ТКГ закончилось безрезультатно.