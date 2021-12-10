На Кипре выявили первые случаи заражения "омикроном"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав Кипра в пятницу объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщает кипрское подразделение греческой газеты Kathimerini.

По данным кипрского ведомства, этот штамм выявлен у трех человек в провинции Лимасол. Все они недавно вернулись из-за рубежа.

При этом отмечается, что ни в одном из этих трех случаев госпитализация пока не потребовалась.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

За время пандемии на Кипре зафиксировали 139 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 600 человек скончались.