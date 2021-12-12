В посольстве РФ ответили на слова главы британского МИД о "российской агрессии"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в Лондоне заявили, что постоянное использование термина "российская агрессия" подчеркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для "демонстрации единства".

"Повторное обвинение само по себе вызывает беспокойство, так как вводит последователей в заблуждение", – говорится в публикации на официальном сайте диппредставительства.

"Вооруженные силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своем намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике. И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной", - подчеркнули в посольстве.

В дипмиссии считают, что Запад не заинтересован в мирном урегулировании ситуации в Донбассе.

В диппредставительстве заключили, что форум G7 мог бы стать площадкой для обсуждения, но пока Москва не слышит ничего, кроме агрессивных лозунгов.

Публикация стала ответом на высказывание главы МИД Великобритании Лиз Трасс о необходимости выступить "единым фронтом против агрессии" России.

В Ливерпуле на этих выходных проходят переговоры глав МИД стран G7. Одной из главных тем, как ожидается, будет вызывающее беспокойство Запада присутствие российских войск близ Украины.