Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Манипулятор для роботов с ван-дер-ваальсовыми пальцами, экспериментальное обнаружение тетранейтрона, а также еще один кандидат в галактики без темной материи

Манипулятор для роботов Фото: Stanford University

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Астрономы обнаружили еще одну галактику, скорость вращения которой объясняется наличием одного только барионного вещества. Галактика AGC 114905 богата газом и относится к типу ультрадиффузных карликовых галактик, с плотностью вещества и светимостью в тысячи раз меньше, чем у Млечного Пути. Если темная материя в этой галактике и есть, то ее раз в шесть меньше, чем барионного вещества – а это никак не укладывается в современное понимание образования галактик. Выводы ученых можно было бы объяснить ошибкой, но наблюдали за галактикой тщательно, что исключает вероятность существенной ошибки в определении расстояния до нее. Кроме того, в окрестностях галактики нет и массивного компаньона, который мог бы вытянуть из нее темную материю. Если допустить, что ошибочно оценили угол наклона, то, как отмечается, эта ошибка должна быть неправдоподобно велика.

- Немецкие физики сообщили об экспериментальном обнаружении тетранейтрона – частицы, состоящей из четырех нейтронов. Существование этой частицы противоречит современным эффективным моделям ядерных сил. Однако поиски тетранейтрона ведутся еще с 60-х годов XX века, но до последнего времени не было убедительных доказательств его существования. Исследование свойств этой частицы может быть полезным для лучшего понимания физики нейтронного вещества, из которого по большей части состоят нейтронные звезды.

- Исследователи нашли в самых разных сервисах способы эксплуатации критической уязвимости, обнаруженной недавно в библиотеке Log4j для ведения логов, часто применяемой на веб-серверах и в Java-приложениях. Например, можно просто переименовать свой iPhone или автомобиль Tesla, вставив в название домен (в который можно вставить вредоносный скрипт). Как показали тесты, после этого сервера Apple и Tesla записывают в лог-файл новое название с вставленным URL и переходят по нему. Разработчики Log4j выпустили обновление с исправлением 6 декабря – за три дня до того, как о ней стало известно публично. Однако было замечено, что уязвимость начали применять еще 1 декабря.

- Роботы получили манипулятор, совмещающий в себе пальцы и поверхность, аналогичную липкой лапке геккона. Как известно, сила прилипания гекконов к поверхности на несколько порядков превышает их собственный вес. Манипулятор смог хватать предметы разных форм и размеров, даже те, которые в несколько раз больше самого устройства: в тестах он смог удержать пластиковое ведро и куриное яйцо. Интересное и важное нововведение конструкции: между корпусом пальца и липучими поверхностями расположен массив из полимерных ребер. Об их функции, а также немного о строении лап гекконов, вызывающей силу Ван-дер-Ваальса, можно узнать в этом материале.

- Сорок лет (не в Азкабане) палеонтологи ждали описания кетцалькоатля, и, наконец, дождались. Сайт N+1 пересказал основные положения этой статьи: как выглядел и летал этот гигантский птерозавр, и с какими выводами статьи можно поспорить.

- Одна голова — хорошо, а две – лучше? В этом материале можно ознакомиться с подборкой историй о людях, у которых выросли лишние органы. N+1 рассказал, для кого они оказались полезными, а кому пришлось с ними расстаться.