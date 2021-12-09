Минздрав Кубы сообщил о выявлении на острове первого пациента с "омикроном"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен на Кубе, информирует в четверг министерство здравоохранения страны.

"После пяти дней наблюдения за пациентом (с "омикроном" - ИФ) в больнице ПЦР-тест показал отрицательный результат. Он был выписан без каких-либо симптомов", - говорится в сообщении, распространенном в твиттере кубинского Минздрава.

В Минздраве Кубы отметили, что пациент, житель провинции Пинар-дель-Рио на западе острова, прибыл на Кубу 27 ноября из Мозамбика.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

6 декабря стало известно, что первые случаи заболевания "омикроном" обнаружили и в России.