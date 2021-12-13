Медик считает необходимым отправить Саакашвили на лечение за границу

Ему нужна психологическая реабилитация из-за неправильно назначенного психотропного препарата

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили необходимо направить в реабилитационный центр за границей, заявила журналистам руководитель центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани.

Врачи этого центра наблюдают за состоянием здоровья Саакашвили с 23 ноября. "В настоящее время ему необходима психологическая реабилитация, предоставление которой в госпитале в Гори невозможно", - отметила Джишкариани.

Она полагает, что экс-президенту "неадекватно и нецелесообразно" назначали психотропный препарат. "Комплексное стационарное нейропсихологическое лечение, что крайне необходимо для пациента, в Грузии невозможно, поэтому его необходимо направить в реабилитационный центр за границей", - пояснила руководитель центра "Эмпатия".

Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел.