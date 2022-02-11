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США направили в Европу отряд ракетных эсминцев для усиления своего 6-го флота

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты направили для усиления группировки своих военно-морских сил в Европе четыре ракетных эсминца, сообщили ВМС США.

"В ходе нахождения там они будут участвовать в ряде морских операций в поддержку 6-го оперативного флота США и наших союзников по НАТО", - сказал представитель ВМС США Арло Абрахамсон.

В Европу в состав 6-го оперативного флота, в частности, отправлены эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук"), Mitscher ("Митчер"), The Sullivans ("Салливанз") и Gonzalez ("Гонзалес").

Они вышли из баз на восточном побережье США еще в конце января.

Корабли могут нести до 56 крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км. Кроме того, они оснащены системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"). Благодаря боевым возможностям такие эскадренные миноносцы способны вести скоротечный трехмерный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

Они дополнят находящуюся в Европе на постоянной основе группировку из аналогичных эсминцев, в которую входят Roosevelt ("Рузвельт"), Porter ("Портер"), Ross ("Росс") и Arleigh Burke ("Эрли Бёрк"). Эсминцы базируются на испанской базе в Роте. Вместе с наземными базами противоракетной обороны Aegis в Польше и Румынии эти корабли являются составными частями (морской компоненты) программы построения европейской поэтапной адаптивной системы ПРО.

В настоящее время в восточной части Средиземного моря также находится авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем Harry Truman ("Гарри Трумэн"). В ее состав входят ракетный крейсер, четыре эсминца и фрегат. Группировка в данный момент действует в районе Ионического моря.

Кроме того, по данным 6-го оперативного флота США, на патрулировании в восточной части Средиземного моря находится американская атомная подводная лодка Georgia ("Джорджия"). Она оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk.

США Европа

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