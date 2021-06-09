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Лавров проведет переговоры со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Специальный координатор ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд 9-10 июня посетит Москву, проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе предстоящей беседы состоится подробное обсуждение последних событий вокруг Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Особое внимание будет уделено эвентуальным консолидированным шагам по линии ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС, нацеленным на формирование необходимых условий для скорейшего налаживания устойчивого переговорного процесса между конфликтующими сторонами", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте МИД России во вторник.

На Смоленской площади отметили, что "Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника "квартета" исходит из безальтернативности политического решения всех вопросов окончательного статуса в соответствии с международно-правовой базой ближневосточного урегулирования, включая принцип "двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности в границах 1967 года".

"В связи с этим Россия продолжит прилагать активные усилия с тем, чтобы с упором на установленный 21 мая этого года режим прекращения огня содействовать началу и продвижению прямого диалога между палестинцами и израильтянами", - заявили в МИД РФ.

МИД России ООН Тор Веннесланд Сергей Лавров Израиль Палестина

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