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Новый антирекорд по числу заболеваний COVID установлен в Южной Корее

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Число новых случаев заболевания коронавирусом и тяжелобольных пациентов в Южной Корее в среду выросло до новых рекордных максимумов.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в стране за минувшие сутки зарегистрировано 7 тыс. 850 новых случаев заражения COVID-19. Показатель среды побил предыдущий антирекорд в 7 тыс. 174 случая, установленный в прошлую среду. Число пациентов в критическом состоянии в среду также достигло рекордного уровня в 964 человек. Число летальных исходов составило 70.

При этом в стране было обнаружено еще девять случаев заболевания вариантом коронавируса "омикрон", в результате чего общее число заразившихся "омикроном" в стране составило 128.

Премьер-министр Ким Бу Гем заявил, что правительство рассматривает возможность дальнейшего сокращения максимального числа участников частных собраний и восстановления комендантского часа для борьбы с быстрым распространением вируса.

"Правительство считает нынешнюю вирусную ситуацию очень серьезной и планирует внедрить гораздо более мощную схему социального дистанцирования", - сказал премьер-министр Южной Кореи во время заседания правительства по борьбе с COVID-19.

Ожидается, что подробная информация о новых мерах борьбы с COVID-19 будет объявлена в пятницу и введена в действие в течение следующих двух недель. В настоящее время частные собрания ограничены шестью людьми в столичном регионе и восемью в других местах. Предполагается, что новые меры снизят разрешенное число участников собраний до четырех и ограничат работу ресторанов и кафе до 10 часов вечера или полуночи.

Хроника 09 января 2020 года – 15 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Южная Корея

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