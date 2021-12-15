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В Африке за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 111%

В Африке за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 111%
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Африканском регионе заболеваемость коронавирусом COVID-19 возросла на 111% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Согласно информации ВОЗ, за неделю с 6 по 12 декабря врачи зафиксировали около 4 млн новых случаев заражения коронавирусом. Высокий рост заболеваемости вновь был отмечен в Африке (на 111%). Также на 7% выросло число новых случаев заражения в регионе западной части Тихого океана. В остальных регионах заболеваемость упала или практически не изменилась. Общемировая заболеваемость COVID-19 сократилась на 5% по сравнению с предыдущей неделей.

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Число смертей от заболевания снизилось на 10% по сравнению с показателями за прошлую неделю. Рост смертности был зафиксирован только в регионе западной части Тихого океана (на 4%). Во всех остальных регионах число смертей осталось прежним или не изменилось. Сильнее всего смертность упала в Юго-Восточной Азии (на 50%).

Всего за неделю было зафиксировано почти 47 тыс. вызванных COVID-19 смертей по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 271,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,3 млн смертей от последствий заболевания.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Африка коронавирус

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