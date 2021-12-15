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Эсминец ВМС США "Эрли Берк" покинул Черное море

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke в среду, пройдя пролив Босфор, вышел из Черного моря, сообщил 6-й оперативный флот США.

В ходе трехнедельного пребывания в Черном море эсминец заходил с визитами в болгарский порт Варна и румынский порт Констанца.

Как сообщали американские военные, эсминец находился в акватории Черного моря "для проведения совместных операций с союзниками по НАТО".

После захода американского эсминца за его операциями следили силы Черноморского флота РФ.

USS Arleigh Burke наряду с аналогичными эсминцами USS Ross, USS Roosevelt и USS Donald Cook, размещенными на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте, вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

В ноябре в Черном море в течение более двух недель находились ракетный эсминец USS Ross и флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В понедельник в Черное море зашел фрегат ВМС Франции FS Auvergne ("Овернь"). За ним начали слежение российские военные.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря", - сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

США Эрли Берк Arleigh Burke

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