"Коктейль антител" от Regeneron оказался менее эффективным против "омикрона"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Препарат REGEN-COV компании Regeneron Pharmaceuticals Inc на основе антител показал более слабое воздействие на штамм коронавируса "омикрон" по сравнению с прежними типами вируса, говорится в пресс-релизе компании.

"В то время как у одобренного на данный момент препарата REGEN-COV оказался сокращенный потенциал действия против "омикрона", он активно действует против штамма "дельта", который в настоящее время является наиболее превалирующим вариантом в США", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем в компании сообщили, что располагают еще одним набором моноклональных антител "следующего поколения", которые воздействуют и против варианта "омикрон", и варианта "дельта" и прочих типов вируса, представляющих предмет для беспокойства. В компании ожидают, что клинические испытания этой версии препарата начнутся в первом квартале 2022 года.

Ранее в этом году и в США, и Великобритании специалисты сообщали, что испытания показали эффективность препарата компании Regeneron Pharmaceuticals Inc. в предотвращении летальных исходов от COVID-19. Экс-президент США Дональд Трамп использовал данный препарат при лечении от коронавируса и остался им очень доволен. Трамп заявлял, что быстро выздороветь ему помог, в первую очередь, этот коктейль из антител.

Однако, отмечает в свою очередь издание The Hill, моноклональные антитела не являются заменителем вакцинации: так, ученые Израиля, а также компании Pfizer и BioNTech заявляли, что, по всей видимости, бустерные дозы вакцин дают достаточно защиты против штамма "омикрон". Накануне советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи заверил, что "схема ревакцинации работает против "омикрона".

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.