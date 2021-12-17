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Что случилось этой ночью: пятница, 17 декабря

Продление антироссийских санкций Евросоюзом, извинения Сокурова за выступление на встрече с Путиным, арест экс-работника Минобороны США за шпионаж в пользу РФ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лидеры стран ЕС одобрили продление антироссийских санкций. Председатель Евросовета также призвал Россию приступить к выполнению Минских соглашений, и подчеркнул, что если Россия предпримет военные действия против Украины, то "ей предстоит заплатить за это высочайшую цену".

- Сокуров обратился к членам СПЧ с извинениями за выступление на встрече с Путиным. По словам одного из членов Совета, Сокуров сообщил, что друзья режиссера предупреждают о грозящей опасности для его жизни. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссера о республиках Северного Кавказа в составе России.

- Бывшего контрактного работника Минобороны США арестовали за попытку шпионажа в пользу РФ. Согласно данным Минюста США, он работал инженером-тестировщиком на различных оборонных подрядчиков, имел доступ к секретным материалам.

- Байден одобрил законопроект об увеличении лимита госдолга США на $2,5 трлн. Повышение потолка госдолга не влечет за собой новых расходов, позволяя правительству платить по долгам. Если Конгресс не увеличит лимит, Минфин будет вынужден приостановить платежи по долговым обязательствам.

- В Великобритании за сутки выявили рекордные 88 тысяч заражений COVID-19. Еще две недели назад этот показатель находился на отметке около 53 тысячи. До этого рекордный показатель фиксировали в начале января, он составил около 67,7 тысяч случаев инфицирования.

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