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Министры обороны США и ФРГ обсудили сотрудничество в противостоянии политике РФ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министры обороны США Ллойд Остин и Германии Кристина Ламбрехт в ходе телефонной беседы обсудили вопросы, касающиеся противодействия политике России в Восточной Европе, сообщил Пентагон.

"Они обсудили свою приверженность совместной работе по всему спектру проблем, включая противодействие дестабилизирующим действиям России в Восточной Европе", - говорится в сообщении.

В нём отмечается, что министры также отметили необходимость "обеспечения единства альянса НАТО, поддержания положительной динамики инвестиций в оборону и расширения сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе".

Остин поздравил Ламбрехт с назначением на пост главы оборонного ведомства ФРГ.

США ФРГ Ллойд Остин Кристина Ламбрехт Россия Восточная Европа

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