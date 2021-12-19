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Германия вводит карантин для прибывающих из Великобритании из-за "омикрона"

Институт Роберта Коха признал Соединенное Королевство зоной распространения мутаций коронавируса

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Власти Германии ужесточают ограничения для въезжающих из Великобритании, пытаясь предотвратить распространение штамма коронавируса "омикрон", сообщает The Guardian.

В субботу Институт Роберта Коха, подведомственный Минздраву ФРГ, классифицировал Великобританию как зону распространения вариантов коронавируса, вызывающих озабоченность, из-за стремительного роста числа случаев "омикрона" в Соединенном Королевстве.

С полуночи воскресенья (02:00 мск) запрещаются перевозки пассажиров из Великобритании в Германию, кроме граждан и резидентов ФРГ, а также транзитных пассажиров.

Все прибывающие в Германию из Великобритании должны будут отправиться на 14-дневный карантин и сдать ПЦР-тест на коронавирус, причем эта мера обязательна даже для привитых от COVID-19.

Накануне в Великобритании было выявлено 10 059 заражений "омикроном", всего же новых случаев COVID-19 было зарегистрировано более 90 тысяч. Общее число диагностированных заражений "омикроном" достигло 24 968. Кроме того, в стране после заражения "омикроном" умерли уже семь человек.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" выявили в конце ноября на юге Африки и с тех пор обнаружили уже в 89 странах мира. По предварительным данным, из-за большого количества мутаций этот вариант более заразен, чем другие предыдущие штаммы COVID-19, а прививки против него менее эффективны.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Германия Великобритания Коронавирус

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