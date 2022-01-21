ВВС США привлекли к ликвидации сбежавших из тюрьмы на северо-востоке Сирии террористов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии выразили озабоченность участием боевой авиации США в ликвидации сбежавших из тюрьмы на северо-востоке страны террористов, поскольку это может привести к жертвам среди мирного населения.

"Вызывает сильную озабоченность ситуация, складывающаяся на северо-востоке Сирии. По имеющейся информации, в результате нападения на тюрьму, находящуюся в контролируемом курдскими формированиями районе города Хасеке, из нее смогло сбежать неустановленное число лиц, причастных к террористической деятельности", - сказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

Он отметил, что "к операции по ликвидации сбежавших из тюрьмы террористов привлечена боевая авиация вооруженных сил США". "Применение авиационных средств поражения с высокой вероятностью приведет к разрушению объектов городской инфраструктуры и жертвам среди мирных жителей", - сказал российский военный.