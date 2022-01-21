Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:56Заразились
на 21.01В России 10 987 774+49 513В мире 342 524 920+3 543 656

ВВС США привлекли к ликвидации сбежавших из тюрьмы на северо-востоке Сирии террористов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии выразили озабоченность участием боевой авиации США в ликвидации сбежавших из тюрьмы на северо-востоке страны террористов, поскольку это может привести к жертвам среди мирного населения.

"Вызывает сильную озабоченность ситуация, складывающаяся на северо-востоке Сирии. По имеющейся информации, в результате нападения на тюрьму, находящуюся в контролируемом курдскими формированиями районе города Хасеке, из нее смогло сбежать неустановленное число лиц, причастных к террористической деятельности", - сказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

Он отметил, что "к операции по ликвидации сбежавших из тюрьмы террористов привлечена боевая авиация вооруженных сил США". "Применение авиационных средств поражения с высокой вероятностью приведет к разрушению объектов городской инфраструктуры и жертвам среди мирных жителей", - сказал российский военный.

США Сирия

Новости по теме

Новости

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

Военный вертолет в Белоруссии совершил вынужденную посадку из-за неполадок

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились без прорывов. Обобщение

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились без прорывов. Обобщение

Лавров предупредил США о последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей РФ

Троих россиян приговорили к штрафу на Шри-Ланке за уничтожение жуков

Давосский форум пройдет в конце мая

Давосский форум пройдет в конце мая

Премьер Молдавии упрекнула "Газпром" в недружественном поведении

Блинкен заявил, что услышал слова Лаврова об отсутствии планов нападения на Украину

Лавров заявил о попытках ЕС создать свою сферу влияния на западе Балкан

Лавров заявил о попытках ЕС создать свою сферу влияния на западе Балкан

"Молдовагаз" запросил повышение тарифов для потребителей на 40%

"Молдовагаз" запросил повышение тарифов для потребителей на 40%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });