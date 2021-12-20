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Кремль не получил субстантивного ответа на предложения о гарантиях безопасности

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Москва еще не получила субстантивного ответа на предложения к США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе, оценивать их реакцию пока рано, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Ну, пока еще рано оценивать. Мы, безусловно, слышали слова, но больше всего со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение. Это, наверное, позитивный фактор. Но субстантивного ответа пока еще нет", - сказало он.

В российском МИД сказали, что прямого отказа от предложений не ждут, но предполагают, что будут попытки затянуть переговоры с помощью дополнительных условий и пожеланий. Об этом заявил замглавы министерства Сергей Рябков, назначенный главным переговорщиком по этому вопросу.

Предложения по гарантиями безопасности были переданы Западу на прошлой неделе по каналам МИД. Это проекты договора России и США о гарантиях безопасности и соглашения с НАТО о мерах обеспечения безопасности России. Москва настаивает на возвращении НАТО к состоянию 1997 года и требует, чтобы войска и военная инфраструктура альянса была отведена на позиции того времени и чтобы НАТО отказалось от дальнейшего расширения. При этом Москва настаивает на скорейшем начале предметной дискуссии по этим вопросам и рассчитывает получить юридически оформленные гарантии.

В Вашингтоне часть требований Москвы нашли неприемлемыми, часть – полезными, и рассчитывают дать ответ на начавшейся неделе, сообщало агентство Bloomberg.

Дмитрий Песков НАТО США Кремль МИД Сергей Рябков

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