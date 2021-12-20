Amnesty International обвинила пограничников в насилии против беженцев

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Amnesty International опросила более 70 беженцев и собрала свидетельства насилия со стороны белорусских и польских силовиков в отношении мигрантов. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе организации.

Речь идет о тех, кто пытается попасть в Европейский Союз с территории Белоруссии. Они, по данным Amnesty International, сталкиваются с "выдворениями и другими нарушениями прав человека на польской границе". В частности, подвергаются пыткам и другим видам жестокого обращения, находятся в бесчеловечных условиях, сталкиваются с вымогательством и другими злоупотреблениями со стороны белорусских силовых структур.

В организации утверждают, что белорусские пограничники избивали людей, "угрожали натравить на них сторожевых собак". Также сообщается о нарушениях со стороны польских силовиков.

"И польские, и белорусские власти вынуждали беженцев неоднократно пересекать границу в опасных условиях, в том числе переходить реку с быстрым течением", - отмечают правозащитники. По их словам, люди на границе оказались буквально между двух огней.

"Беззащитные люди оказались пешками в отвратительной игре, затеянной противоборствующими силами", - заявила исследовательница Amnesty International по вопросам беженцев и прав мигрантов Дженнифер Фостер.

Amnesty International опросила в общей сложности 75 человек, которых в период с июля по ноябрь 2021 года обманом заманили в Беларусь, пообещав, что они смогут беспрепятственно пересечь границу с ЕС. Позже они столкнулись с выдворениями с территории стран-членов ЕС, в том числе Польши. Среди опрошенных - 66 граждан Ирака, семеро сирийцев, приехавших из Египта, Ливана и Сирии, один ливанец и один суданец. Всего были получены сведения о 192 пострадавших.

В исследовании также говорится о насилии в отношении беженцев в странах ЕС, куда они проникали, а также о неспособности европейских властей добиться прекращения злоупотреблений.

В Amnesty International заявили, что Белоруссия должна немедленно прекратить насилие в отношении беженцев, а государства-члены ЕС - "перестать отказывать людям в возможности избежать этих вопиющих нарушений".

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. 16 ноября беженцы пытались прорваться в Польшу через пункт пропуска "Брузги", бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.

Белорусские власти разместили мигрантов в здании приграничного транспортно-логистического центра "Брузги" и обеспечивают их пребывание там. В белорусском обществе Красного Креста сообщали, что сейчас там остаются около 600 беженцев.