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Дуда увидел "руку Москвы" в миграционном кризисе на границе с Белоруссией

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда выразил убеждение в том, что миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей поддерживается Россией.

"Сегодня мы имеем два кризиса вокруг нас. Первый - это кризис на границе, который был спровоцирован режимом в Белоруссии. Но, без сомнения, он поддерживается Москвой, потому что никто, мне кажется, не сомневается, что эти действия скоординированы с ними", - сказал Дуда в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи с президентами Литвы и Украины в Ивано-Франковской области.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих попасть в Евросоюз. 16 ноября мигранты предприняли попытку прорваться через границу с Польшей, и, чтобы оттеснить их, польские силовики применили спецсредства.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша Белоруссия Россия Анджей Дуда

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