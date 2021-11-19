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СК Белорусии признал 65 человек потерпевшими по делу о жестокости на границе

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Уже 65 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о преступлении против безопасности человечества, сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора в пятницу.

"Уже только на сегодняшнее утро, как мне доложили, допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц", - сказал Гора, чьи слова приводит госагентство БелТА.

Глава СК уточнил, что среди признанных потерпевшими двое граждан Белоруссии, один гражданин России, а остальные - граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних.

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17 ноября Следственный комитет Белоруссии квалифицировал действия польских силовиков в отношении мигрантов 16 ноября как преступление против безопасности человечества.

16 ноября ситуация вблизи временного размещения беженцев в пункте пропуска "Брузги" у белорусско-польской границы обострилась. В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что часть мужчин-иностранцев, "доведенных до отчаяния невыносимыми условиями, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняла попытку прорваться на территорию Польши, они устремились к заграждениям для и попытались их демонтировать".

Там уточнили, что "чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ". "Это еще больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в т.ч. и обувью. В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомета и применила светошумовые гранаты", - добавили в ведомстве.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Белоруссия Польша

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