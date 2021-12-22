В МИД Украины отрицают присутствие американских ЧВК в Донбассе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В МИД Украины опровергли утверждения министра обороны России Сергея Шойгу о доставленных на восток Украины химических веществах и присутствии там инструкторов частных военных компаний (ЧВК) США.

"Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие на заседании коллегии министерства обороны РФ. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе - очередные примеры массированной российской дезинформации", - сказал спикер МИД Украины Олег Николенко в среду.

"Призываем российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов. Возвращение Москвы в конструктивное русло действительно подтвердит задекларированное российским президентом на заседании коллегии стремление разрешить конфликт политико-дипломатическими методами", - отметил Николенко.

Он добавил, что первым шагом должно стать начало выполнения Россией минских договоренностей и договоренностей лидеров "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ).

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская сторона готовит провокацию с использованием химических компонентов в Донбассе. "Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.