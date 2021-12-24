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Президент Эстонии счел, что требования РФ о гарантиях безопасности нужно отложить

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) считает, что об обсуждении требований России о гарантиях безопасности не может быть и речи.

"С требованиями России просто. Их нужно просто отложить и выступить со своими мыслями. Если мы начнем их обсуждать одно за другим, то, думаю, у нас и возникнет проблема. В конце концов отношения с Россией когда-нибудь должны будут войти в какие-либо разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но об обсуждении этих пунктов, я считаю, не может быть и речи", - заявил глава государства в четверг в предновогоднем интервью Эстонскому телевидению.

По его словам, в последние время почти каждый день из России идут очень сильные сигналы.

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"Это длинный список не пожеланий, а прямо-таки команд. Единственное оружие против этого - то, что западные страны, особенно страны НАТО едины в этом отношении, и эта информация в кратчайшие сроки дойдет до всех сторон", сказал президент.

Он призвал не бояться России, а заниматься ее сдерживанием.

"Страх - очень сильное чувство. Я не думаю, что кого-то следует бояться, просто нужно заниматься сдерживанием. Мы должны идти нога в ногу с союзниками и не позволять раскалывать себя, что, понятно, является одной из целей сегодняшней России - рассорить нас между собой, на Запад-Восток, на Север-Юг, рассориться с США. Начать вести переговоры поодиночке, а вдруг кто-нибудь и в самом деле начнет вести переговоры. Ничто не должно происходить без государств, решения о которых принимаются", подчеркнул Карис.

Он назвал "пугающим" предложение президента США Джо Байдена провести встречу больших государств НАТО с Россией.

"Соло Байдена, когда он согласился на встречу больших государств НАТО и России, чего, насколько я понимаю, не произойдет, было довольно пугающим. Это подняло вопрос, насколько мы можем доверять союзникам", отметил президент Эстонии.

По мнению Кариса, "это было не злонамеренным, а непродуманным решением". По его словам, это поняли и в Америке - и Байден на встрече с главами восточно-европейских государств сказал, что "не стоит беспокоиться: никаких решений поверх наших голов не будет".

Эстония Алар Карис

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