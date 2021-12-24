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Экс-сотрудницу полиции в США признали виновной в убийстве темнокожего

Экс-сотрудницу полиции в США признали виновной в убийстве темнокожего
Демонстранты во время судебного процесса над экс-сотрудницей полиции Ким Поттер в Миннеаполисе (штат Миннесота)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Присяжные признали в четверг бывшую сотрудницу полиции города Бруклин-Сентер (штат Миннесота) Ким Поттер виновной в убийстве по неосторожности афроамериканца Данте Райта. Об этом сообщает ABC News.

Ранее Поттер были предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности первой и второй степени. Ей грозит наказание в виде 15 лет тюремного заключения и штрафа в размере $30 тысяч по первому пункту, по второму - 10 лет лишения свободы и $20 тысяч штрафа. Поттер признана виновной по обоим пунктам. Экс-сотрудница полиции не признала себя виновной.

11 апреля сотрудники полиции Бруклин-Сентера остановили автомобиль Данте Райта из-за нарушения ПДД, но мужчина отказался подчиняться полиции и попытался скрыться, после чего сотрудница полиции Кимберли Поттер выстрелила в него. По словам начальника городской полиции Поттер по ошибке схватила пистолет, когда собиралась взять свой электрошокер. Райту удалось проехать несколько кварталов, прежде чем машина столкнулась с другим автомобилем. Мужчина скончался несмотря на оказанную полицейскими медицинскую помощь. Инцидент стал причиной массовых беспорядков в пригороде Миннеаполиса. Позже Поттер подала в отставку.

США Миннесота Ким Поттер

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