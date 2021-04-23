В Миннеаполисе прошли похороны застреленного полицией Данте Райта

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Около ста человек, включая членов семьи и активистов, присутствовали на похоронах темнокожего Данте Райта, застреленного полицией в Миннеаполисе, сообщает BBC News.

Сотни скорбящих, многие из которых были в масках из-за пандемии коронавируса, собрались в четверг днем в церкви на севере города. Среди них был губернатор штата Миннесота от Демократической партии Тим Уолц, который издал прокламацию, призывающую к минуте молчания по всему штату в течение первых двух минут похорон Данте Райта. Преподобный Эл Шарптон, борец за права темнокожих, произнес надгробную речь, как и на похоронах Джорджа Флойда в прошлом году. Он подчеркнул, что без справедливости не будет и мира на улицах американских городов.

На похоронах также присутствовали лидер движения за гражданские права Джесси Джексон и адвокат, представлявший семьи Данте Райта и Джорджа Флойда в суде Бен Крамп.

Волна инцидентов в Миннеаполисе вызвала массовые протесты, которые побудили министерство юстиции США начать расследование практики и поведения городского полицейского управления. В ходе расследования будет выяснено, существовала ли в Миннеаполисе "неконституционная или незаконная полицейская деятельность", заявил ранее на этой неделе генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Данте Райт был убит сотрудницей полиции Ким Поттер в пригороде Бруклина 11 апреля во время осмотра документов из-за нарушения правил дорожного движения. Мужчина отказался подчиняться полиции. По словам начальника городской полиции Поттер по ошибке схватила пистолет, когда собиралась взять свой электрошокер, и выстрелила в него. После чего Райт попытался скрыться и проехал несколько кварталов, прежде чем его машина столкнулась с другим автомобилем.