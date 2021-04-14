В Миннеаполисе подала в отставку застрелившая темнокожего сотрудница полиции

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудница полиции Ким Поттер, застрелившая темнокожего мужчину в пригороде Миннеаполиса, и начальник городской полиции Тим Гэннон подали в отставку во вторник, сообщает Associated Press.

По мнению мэра города Майка Эллиота, это поможет успокоить протестующих на улицах города. Также он отметил, что "благодарен" Поттер за то, что она самостоятельно пошла на этот шаг. Ранее за отстранение Поттер и Гэннона от должности высказались члены городского совета.

Отставки офицера Ким Поттер и начальника полиции Тима Гэннона последовали через два дня после смерти темнокожего мужчины Данте Райта.

Решение о том, будут ли прокуроры предъявлять обвинения Поттеру, может быть принято в среду. Тем временем в городах Миннеаполис и Сент-Пол в 10 часов вечера был введен комендантский час из-за массовых акций протеста.

В воскресенье сотрудники полиции Бруклин-Сентера остановили автомобиль Данте Райта из-за нарушения ПДД, но мужчина отказался подчиняться полиции и попытался скрыться, после чего сотрудница полиции выстрелила в него. По словам начальника городской полиции Поттер по ошибке схватила пистолет, когда собиралась взять свой электрошокер. Райту удалось проехать несколько кварталов, прежде чем машина столкнулась с другим автомобилем. Мужчина скончался несмотря на оказанную полицейскими медицинскую помощь. Инцидент стал причиной беспорядков в пригороде Миннеаполиса. После столкновения полиции с протестующими в Бруклин-Сентер ввели нацгвардию.