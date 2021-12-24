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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ученые обнаружили "подпольный" путь распространения коронавируса

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ученые Университета штата Огайо установили, что коронавирус SARS-CoV-2 для уклонения от антител ограничивает высвобождение вирусных частиц, оставаясь внутри клеточных стенок и распространяясь между клетками, говорится в сообщении университета.

"По сути, это подпольная форма передачи. SARS-CoV-2 может эффективно распространяться от клетки к клетке, потому что иммунитет хозяина практически не блокирует его", - отметил профессор вирусологии Университета штата Огайо Шан-Лу Лю.

Исследователи обнаружили, что нейтрализующие антитела менее эффективны против вируса, когда он распространяется по клеткам.

"Устойчивость передачи от клетки к клетке к нейтрализации антителами, вероятно, является тем, за чем нам следует следить, поскольку варианты SARS-CoV-2 продолжают появляться, включая самый последний, "омикрон". В этом смысле разработка эффективных противовирусных препаратов, нацеленных на другие стадии вирусной инфекции, имеет решающее значение", - считает Лю.

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Ученые обнаружили, что SARS-CoV-2 также более способен, чем SARS-CoV, вызвавший вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, инициировать слияние с клеточной мембраной-мишенью, и это является еще одним ключевым шагом в процессе проникновения вируса.

"Это более сильное слияние было связано с усиленной передачей вируса от клетки к клетке", - говорится в сообщении.

При этом ученые установили парадоксальный факт: слишком сильное слияние клеточных мембран приводит к гибели клеток и может фактически препятствовать передаче вируса от клетки к клетке.

Затем команда обратилась к роли рецептора ACE2, белка на поверхности клеток, который действует как шлюз для проникновения SARS-CoV-2.

Исследователи неожиданно обнаружили, что клетки с отсутствием или низким уровнем ACE2 на их поверхности могут быть заражены вирусом, что обеспечивает надежную передачу от клетки к клетке.

"ACE2 может потребоваться для начальной инфекции, но как только инфекция установлена, вирус может больше не нуждаться в ACE2, потому что он может распространяться от клетки к клетке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до сих пор неизвестен точный механизм, используемый вирусом для распространения от клетки к клетке, как это может повлиять на реакцию людей на вирусную инфекцию и способствует ли эффективная передача от клетки к клетке появлению и распространению новых вариантов SARS-CoV-2.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 24 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
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