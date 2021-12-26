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В ФРГ выросло число случаев подделки паспортов вакцинации

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Более 11 тыс. дел по продаже и покупке поддельных паспортов вакцинации против COVID-19 расследуются в настоящее время в Германии. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает газета Tageszeitung со ссылкой на результаты опроса.

Согласно информации газеты, только в Баварии за период с начала 2021 года было обнаружено более 3 тыс. случаев распространения поддельных паспортов вакцинации, в Берлине - 1028 случаев, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн зафиксировано 560 поддельных удостоверений.

Как сообщает Tageszeitung, в Государственном управлении уголовной полиции Берлина сообщили о том, что поддельные документы такого рода продают по цене от €50 до €350, и продают их на таких платформах, как Telegram, WhatsApp и eBay.

Хроника 09 января 2020 года – 26 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
ФРГ коронавирус

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