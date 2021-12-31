Кремль отметил понимание американцев, что ядерную войну нельзя выиграть

Байден считает, что РФ и США должны сыграть ключевую роль в обеспечении мира и безопасности

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - США исходят из того, что нельзя начинать и невозможно выиграть ядерную войну, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, говоря о позиции, озвученной американским президентом Джо Байденом в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, а также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что у США и у России накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире", - сказал Ушаков журналистам после телефонного разговора президентов.

По его словам, Байден заявил Путину, что Россия и США должны сыграть ключевую роль в обеспечении мира и безопасности в Европе и в других регионах по всему миру.

"Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре", - привел слова американского лидера Ушаков.

Он добавил, что президент РФ отметил важность продолжения двустороннего диалога, на что президент США ответил, что так и собирается поступать.

"Президент Байден сказал, что США в ходе переговорного процесса по трем трекам (по вопросу о гарантиях безопасности - ИФ) будут плотно консультироваться со своими союзниками. Мы сказали, что, конечно, с пониманием к этому относимся, но важно, чтобы Москва и Вашингтон продолжали откровенный двухсторонний диалог. Кстати, Байден подтвердил, что так он и собирается выстраивать свою линию в дальнейшем с нами", - сказал Ушаков.

Помощник президента РФ отметил, что Путин и Байден договорились не только о продолжении диалога, но и о и поддержке межведомственных переговоров в Женеве.

"И, более того, президенты, как я уже сказал, не только будут поддерживать диалог, но будут подталкивать переговоры, которые будут вести наши соответствующие межведомственные команды в Женеве", - рассказал он.

При этом Ушаков отметил, что, согласно позиции Байдена, "в Вашингтоне понимают озабоченности России, хотя в Вашингтоне имеются и свои озабоченности".

Между тем в Белом доме заявили, что Байден высказался в поддержку диалога по стратегической стабильности, а также работы Совета Россия-НАТО и контактов по линии ОБСЕ. При этом залогом успеха таких переговоров американский лидер считает деэскалацию, добавили там.

"Президент Байден повторил, что существенный прогресс в этом диалоге может иметь место только в атмосфере десэкалации, а не эскалации", - говорится в заявлении Белого дома.

Ожидается, что 10 января состоятся переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме. Также Россия проведет беседу с НАТО и с ОБСЕ 12 и 13 января.