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Каждый 25-й житель Англии за неделю заразился коронавирусом

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - За период с 17 по 23 декабря в Англии 4% населения болело коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу The Guardian со ссылкой на официальные статистические данные.

В миреВо Франции COVID-19 за сутки заразились 208 тыс. человекЧитать подробнее

Речь идет о более чем 2 млн заболевших. Таким образом, как отмечает издание, коронавирус за рассматриваемый период был у каждого 25-го жителя Англии.

Для сравнения, за неделю до этого COVID-19 был у каждого 35-го англичанина.

Скорость распространения коронавируса стала выше и в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии: там за рассмотренный отрезок времени один из 40 жителей болел коронавирусом.

Данные указывают на то, что в Англии и Шотландии "омикрон" является доминирующим штаммом COVID-19. Этот штамм отличается быстрым распространением, а также - более легким течением болезни, нежели предыдущие варианты коронавируса.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Во Франции фиксируют антирекорды по заболеваемости коронавирусом. Более 16 тысяч пациентов с COVID-19 в настоящее время находятся в больницах. Свыше 3,2 тысяч из них - в реанимации.
Хроника 09 января 2020 года – 31 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания коронавирус Англия

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