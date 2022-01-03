Более тысячи предложений поступило от граждан Белоруссии к проекту новой Конституции, 98% из них поддерживают его

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Директор национального центра правовой информации Белоруссии Андрей Мательский заявил, что к проекту новой Конституции страны поступило более тысячи предложений, 98% из них так или иначе направлены на его поддержку.

"Достаточно высокая активность, которая показывает, что люди ждали всенародного обсуждения, люди заинтересованы высказать собственные предложения по этому документу. У нас было более тысячи предложений граждан. Мы проводим работу по систематизации, по обобщению этих предложений", - заявил Мательский в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Как отметил эксперт, 98% предложений так или иначе направлены на поддержку вынесенного на рассмотрение проекта.

Как сообщалось, во время Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года. А в начале следующего года он может быть вынесен на референдум.

В середине марта Лукашенко подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции ВНС. Созданной комиссии поручено разработать предложения по изменению основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение.

Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 31 марта. В состав комиссии вошли 36 человек во главе с председателем Конституционного суда заслуженным юристом Белоруссии Петром Миклашевичем.

Сообщалось, что референдум по проекту обновлённого основного закона страны планируется провести в конце февраля 2022 года.

Так, согласно проекту Конституции Белоруссии, президентом страны не может быть одно и то же лицо более двух сроков подряд. А сместить его с должности можно решением Всебелорусского народного собрания (ВНС).

"Президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления", - говорится в проекте конституции.

Там также указано, что предложение о выдвижении обвинения президенту и смещении его с должности вносится Всебелорусскому народному собранию по инициативе не менее одной трети от полного состава Палаты представителей или не менее 150 тысяч граждан республики, обладающих избирательным правом. Расследование обвинения организуется Всебелорусским народным собранием.

"Решение Всебелорусского народного собрания о смещении Президента с должности принимается после получения заключения Конституционного Суда о наличии фактов систематического или грубого нарушения Президентом Конституции в случае, если Президент обвиняется в таком нарушении Конституции", - говорится в новом проекте Конституции.

Решение Всебелорусского народного собрания о смещении президента с должности считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава Всебелорусского народного собрания.

В случае гибели президента госорганы действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, говорится в проекте.

Там прописано, что "в случае гибели президента в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, военной агрессии, вследствие иных действий насильственного характера" государственные органы и должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности.

В проекте уточняется, что в данной ситуации заседания Совбеза проводятся под руководством председателя Совета Республики. Кроме того, в случае гибели президента незамедлительно на основании решения Совбеза в установленном порядке на территории страны вводится чрезвычайное или военное положение.

В документе также прописано, что в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к председателю Совета Республики.

Координация работ по сбору и обобщению откликов граждан по проекту изменений и дополнений в Конституцию, вынесенному для всенародного обсуждения, проводится Национальным центром правовой информации.

Мнения граждан по проекту изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии, а также возможные предложения направляются в Национальный центр правовой информации.

Белорусская оппозиция разработала свой проект новой Конституции, согласно которому страна станет парламентской республикой.