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К акциям протеста в Казахстане примкнули жители еще нескольких городов

Есть задержанные среди митингующих в Нур-Султане, Таразе, Шымкенте и Кокшетау

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В ряде регионов Казахстана во вторник жители вышли на акции в поддержку митингующих в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ, сообщают в соцсетях очевидцы.

Согласно распространяемой в соцсетях и мессенджерах информации, самые многочисленные митинги проходят в Актау (адмцентр Мангистауской области) - там собралось порядка 16 тыс. человек и в Жанаозене - около 10 тыс. протестующих.

В Нур-Султане пришедшие на акцию требовали организовать телемост с митингующими в Актау для того, чтобы выразить им поддержку. Полиция задержала несколько человек.

Тем временем в Алматы перекрыта площадь Республики и в центре города не работает мобильный интернет.

В Атырау (на западе) на площади Исатая и Махамбета собрались сотни митингующих. На видео, поступающих из города, видно, что в различных районах собираются жители и выдвигаются к площади, протестующие вступают в противостояние с силовиками, которые пытаются блокировать им проход.

Между тем в Таразе (административный центр Жамбылской области, на юге) на митинг среди прочих вышли многодетные матери и журналисты. По информации местных СМИ, полицейские начали задержания.

Кроме того, вышедших на митинги задерживают в Шымкенте и Кокшетау.

В Мангистауской области Казахстана, в том числе в Актау, со 2 января не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с Нового года выросли с 60 до 120 тенге за литр. Участники скандировали "Газ 50", требуя, чтобы стоимость голубого топлива снизили до 50 тенге за литр, а не до 80-90 тенге, как пообещало правительство. Во вторник президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о начале работы в регионе правительственной комиссии, в которую включены сотрудники администрации президента.

Казахстан

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