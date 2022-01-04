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Власти Казахстана удовлетворят требования митингующих о снижении цен на газ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Члены правительственной комиссии Казахстана вышли к митингующим в Актау и озвучили решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой, сообщила пресс-служба правительства.

"Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области", - говорится в сообщении.

Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади. Стороны договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства, говорится в сообщении.

На западе Казахстана со 2 января не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с Нового года выросли с 60 до 120 тенге за литр. Участники скандировали "Газ 50", требуя, чтобы стоимость голубого топлива снизили до 50 тенге за литр, а не до 80-90 тенге, как пообещало правительство. В ряде городов Казахстана 4 января люди вышли на улицы в поддержку митингующих на западе. Помимо требований о снижении цен на газ люди начали выдвигать требования об улучшении благосостояния народа, об отставке правительства и др.

Казахстан

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