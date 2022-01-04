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Митингующие в Актау отказались расходиться и требуют встречи с президентом Казахстана

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Митингующие в Актау, к которым вышли члены правительственной комиссии Казахстана с обещанием снизить цены на газ, не собираются расходиться. Они требуют, чтобы к ним прибыл президент Касым-Жомарт Токаев.

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Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан", на площади в Актау продолжается митинг. К собравшимся вышли вице-премьер Ералы Тугжанов и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Ранее сообщалось, что члены правительственной комиссии озвучили принятое в ходе переговоров с инициативной группой решение - снизить цену сжиженного газа и установить ее в 50 тенге за литр в Мангистауской области. Кроме того, даны гарантии о непривлечении к ответственности митингующих.

Однако собравшиеся развернули дополнительные палатки и требуют, чтобы к ним прибыл президент. Они заявляют, что "будут стоять до тех пор, пока не приедет Токаев".

Казахстан Актау Касым-Жомарт Токаев

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