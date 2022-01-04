Президент Казахстана призвал митингующих "не следовать призывам деструктивных лиц"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал протестующих в Казахстане не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности государства.

"Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества", - написал Токаев на своей странице в Twitter во вторник.

Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в тч в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 4, 2022

"Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице", - отметил он.

Как сообщалось, 5 января президент планирует провести совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

На западе Казахстана со 2 января не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с Нового года выросли с 60 до 120 тенге за литр. В ряде городов Казахстана 4 января люди выходят на улицы в поддержку митингующих на западе. Помимо требований о снижении цен на газ люди начали выдвигать требования об улучшении благосостояния народа, об отставке правительства и др. Власти Казахстана пообещали, что удовлетворят требования митингующих о снижении цен на газ. Однако, несмотря на это, митингующие в Актау отказались расходиться и потребовали встречи с президентом Казахстана.