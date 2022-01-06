Израильские танки обстреляли приграничную территорию Сирии

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Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Танки израильской армии обстреляли район границы с Сирией в качестве предупреждения "подозрительным личностям", которые занимали "военные посты" на границе с Сирией, а затем бежали на ее территорию, сообщила пресс-служба армии Израиля.

В то же время, как сообщило сирийское информационное агентство САНА, обстрелу подверглись окрестности деревни Аль-Хуррия в сирийской провинции Кунейтра.

Сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.