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Израильские танки обстреляли приграничную территорию Сирии

Израильские танки обстреляли приграничную территорию Сирии
Фото: Yousef Masoud/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Танки израильской армии обстреляли район границы с Сирией в качестве предупреждения "подозрительным личностям", которые занимали "военные посты" на границе с Сирией, а затем бежали на ее территорию, сообщила пресс-служба армии Израиля.

В то же время, как сообщило сирийское информационное агентство САНА, обстрелу подверглись окрестности деревни Аль-Хуррия в сирийской провинции Кунейтра.

Сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Израиль Сирия

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